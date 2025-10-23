La IGJ suspendió las elecciones en Bomberos por múltiples irregularidades

La Inspección General de Justicia declaró irregular la asamblea convocada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande La Inspección General de Justicia (IGJ) de Tierra del Fuego dictó la Disposición N° 825/25, mediante la cual declaró irregular e ineficaz la convocatoria a asamblea ordinaria de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Grande, que estaba prevista para este miércoles 22 de octubre a las 19 horas.

El organismo provincial resolvió además invalidar las actas de Comisión Directiva de fechas 19 de septiembre, 11 de octubre y 16 de octubre de 2025, tras constatar incumplimientos a los artículos 6°, 7°, 19°, 20°, 21° y 22° del estatuto social de la entidad, así como a lo dispuesto en los incisos 2, 3 y 5 del artículo 75 de la Disposición IGJ N° 957/17.

La medida fue adoptada luego de una serie de presentaciones realizadas por los asociados Francisco Noel Da Rosa y Sebastián Heredia, quienes habían solicitado la intervención de la IGJ ante presuntas irregularidades en el proceso electoral de la institución.

Ambos denunciaron la negativa de licencias, la exclusión de socios del padrón y presiones internas dentro del cuerpo activo, además de la falta de un cronograma electoral claro que garantizara la participación de todos los asociados. Según el expediente, la entidad había convocado a asamblea general ordinaria para el 22 de octubre con el objetivo de elegir autoridades por el período 2025–2029.

Sin embargo, el organismo provincial detectó que no se respetó el procedimiento estatutario ni se fijaron fechas transparentes para la presentación e impugnación de listas, lo que afectó la validez del proceso. Listas y objeciones Durante el proceso, se presentaron dos listas: la “Celeste y Blanca” y la “Azul y Roja”.

Ambas fueron observadas por la IGJ por no cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto. Además, la Comisión Directiva oficializó únicamente la lista “Celeste y Blanca”, dejando sin efecto la opositora, decisión que fue cuestionada por los asociados.

La inspectora general Gabriela Masset, quien firmó la disposición, sostuvo que las irregularidades detectadas impidieron el desarrollo de un proceso electoral democrático y transparente, y que por lo tanto la IGJ no puede validar un procedimiento incongruente con las normas que rigen la vida institucional.

Próximos pasos La resolución notificada a la entidad establece que la Asociación podrá interponer recursos administrativos en los plazos previstos por la Ley Provincial N° 141: diez días hábiles para el recurso de reconsideración y quince para el jerárquico directo. La Disposición N° 825/25 fue registrada y enviada al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación