Jornada del proceso de Acreditación de Bombero Forestal

El 04 de octubre, se desarrolló la 3era etapa del proceso de Acreditación de Bombero Forestal en la localidad de San Roque, provincia de Córdoba.

Esta instancia fue organizada por la Academia Nacional de Bomberos y la Coordinación Única de Operaciones (CUO). En esta oportunidad, se llevó a cabo una evaluación física y de habilidades a nivel individual, en el Centro de Entrenamiento de la Federación de Córdoba.

“El desarrollo de este proceso comenzó hace 2 años y después de un gran trabajo de un equipo técnico y un equipo evaluador para aplicar este proceso, quedó demostrado los buenos resultados obtenidos. Ahora queda seguir trabajando para que todas las Federaciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios continúen trabajando para iniciar el proceso de acreditación del Bombero Forestal y de las Brigadas Forestales”, explicó el referente de Brigadas Forestales y director de Operaciones de Centro Sur, Cmte. My. Martín Haag.

El proceso de evaluación comenzó a las 8:00 AM con la acreditación de 44 Bomberos integrantes de la Federación de la Provincia de Córdoba; luego se realizó la evaluación física, la cual consistió en realizar actividades físicas de resistencia, bajo la supervisión del equipo de profesores.

Posteriormente, los bomberos que aprobaron esa instancia pasaron a la evaluación de habilidades, donde se examinaron los conocimientos técnicos de la especialidad.

Cabe destacar que en esta tercera etapa aprobaron 37 bomberos, quienes quedaron habilitados para integrar una Brigada Forestal y avanzar a la 4ta etapa del proceso: la Acreditación de la Brigada Forestal de la Federación.

El equipo evaluador en este proceso estaba integrado por el representante de la Mesa Técnica HAAG Martín (Federación Centro Sur), de la Mesa Evaluadora: Miguel Tapia TAPIA Miguel (Federación Catamarca), Juan Morales (Federación Bonaerense), Matías Bordoli (Federación Santa Fe) y Gustavo Bustamante (Federación Centro Sur); del equipo de Profesores Físicos: Paola Gallardo (Federación Centro Sur), Juan Roumec (Federación Centro Sur), Celia Pla (Federación Bonaerense) y Facundo Arguindegui (Federación Bonaerense).

“El desarrollo de este proceso de evaluación fue una experiencia enriquecedora tanto para el equipo evaluador como para los bomberos participantes. Este proceso, único en el país, tiene como objetivo acreditar a los bomberos en la especialidad Forestal y a las Brigadas Forestales de los sistemas federativos, con el fin de nivelar conocimientos y habilidades, jerarquizando el trabajo que realizan las Federaciones y el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en esta especialidad”, concluyó Haag.

fuente y foto: Bomberosra.org.ar