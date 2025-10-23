Nueva unidad para los Bomberos Voluntarios de Las Toscas

En la jornada del lunes 20 de ocubre, se llevó a cabo un acto muy significativo para la comunidad de Las Toscas: la entrega de una nueva unidad y equipamiento para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. La ceremonia contó con la presencia del secretario del Supremo Gobierno Provincial, Fabián Bastía, quien hizo efectiva la entrega.

Este importante aporte refuerza la tarea esencial que desempeñan los bomberos voluntarios, siempre al servicio de la comunidad, y demuestra el compromiso y acompañamiento de las autoridades provinciales y locales en materia de seguridad y prevención.

Del acto participaron también el senador provincial Orfilio “Chacho” Marcón, la diputada María del Rosario “Charo” Mancini, el intendente electo Iván Sánchez, y representantes de cuerpos de bomberos de la región y la provincia.