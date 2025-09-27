El Consejo Nacional renovó sus autoridades

CABA.- El sábado 27 de septiembre se desarrolló la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, donde se realizó la elección de autoridades que tendrán como objetivo la conducción de la Institución para los siguientes cuatro años.

La Comisión Directiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina quedó constituida de la siguiente manera:

• Presidente, Carlos Milanesi (Federación Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

• Vicepresidente 1ero, Manuel Gutiérrez (Federación Salta)

• Vicepresidente 2do, Ricardo Alcalde (Federación La Rioja)

• Vicepresidente 3ero, Catalina Suarez (Agrupación Bomberos Unidos de Salta)

• Vicepresidente 4to, Julio Cabur (Federación Catamarca)

• Secretario General, Daniel Vicente (Federación Bonaerense)

• Prosecretario General, Sergio Cuello (Federaciòn San Juan)

• Tesorero, José Calderón (Federación Río Negro)

• Protesorero, Waldemar Laumann (Misiones)

• Secretario Actas, Jorge Muñoz (Federación Jujuy)

• Prosecretario de Actas, Lourdes Poblete (Federación del Norte de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán)

• Secretario de Relaciones Públicas, Jorge Godoy (Federación Provincia del Chaco)

• Prosecretario de Relaciones Públicas, Nahuel Colombati (Agrupación Serrana)

Cabe mencionar que los cargos de Directores Titulares están integrados por representantes de las Federaciones de Bomberos Voluntarios del país.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, estará integrado en condición de miembros titulares por representantes de las Federaciones de Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán

Fuente y foto: www.bomberosra.org.ar