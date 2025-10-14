Importante incorporación para la División Bomberos Zapala

La División Bomberos Zapala continúa fortaleciendo su capacidad operativa gracias a la incorporación de nuevos recursos materiales que mejorarán la respuesta ante emergencias y siniestros en la región. En el marco de una gestión sostenida por la Jefatura de Policía de la Provincia, con el apoyo constante del Gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad, la repartición recibió recientemente dos unidades de última generación destinadas a optimizar las tareas de intervención y rescate.

Por un lado, fue entregado el móvil JP-1897, una Unidad de Intervención Rápida Ford Ranger 4×4, modelo 2025, 0 km, especialmente equipada para actuar en escenarios que requieren desplazamientos ágiles y eficientes. Este nuevo vehículo se suma al parque automotor de la División, reforzando la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otros servicios que demandan inmediatez y coordinación en el territorio.

Además, la dotación recibió una Unidad de Rescate Vehicular Hidráulico marca “LUKAS”, de funcionamiento a explosión, liviana (15 kg) y de gran potencia, diseñada para actuar en operaciones que requieren movilidad y versatilidad. Este moderno equipo permite el uso simultáneo de dos herramientas, lo que agiliza las maniobras en situaciones críticas. Entre sus componentes se destaca una herramienta multipropósito combinada tipo separador, con un rendimiento de corte de 35 mm y una fuerza de 492 kN, características que la convierten en un elemento esencial para rescates vehiculares y emergencias estructurales.

Estas incorporaciones representan un avance significativo en materia de equipamiento y seguridad para el personal de la División Bomberos Zapala, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la comunidad y la modernización de los recursos de emergencia.

Desde la fuerza destacaron que la inversión en equipamiento de última tecnología forma parte de una política integral orientada a fortalecer las capacidades operativas en toda la provincia, garantizando una respuesta cada vez más eficiente y profesional frente a las distintas demandas del servicio público.