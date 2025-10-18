Nuevas herramientas para los bomberos de San José del Rincón

El Gobierno de Santa Fe entregó nuevo equipamiento a los Bomberos Voluntarios en San José del Rincón. La acción busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Se enmarca en la alianza estratégica que la provincia mantiene con la Federación de Bomberos Voluntarios.

Del acto participaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; y los legisladores Pablo Farías y Fabián “Paco” Garibaldi. También estuvieron autoridades locales y representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe.

Bastía destacó que “cuando asumimos encontramos un área desmantelada. Hoy avanzamos con una inversión concreta que permite dotar a nuestros bomberos de movilidad y herramientas necesarias”. El equipamiento incluye vehículos, tanques de agua y otros elementos especializados. La compra se realizó con fondos del crédito otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que conduce Enrique Esteves.

Durante el acto se resaltó el rol de los bomberos voluntarios. Son reconocidos a nivel nacional e internacional por su profesionalismo y compromiso. Bastía recordó que en la reciente reforma constitucional se incorporó un artículo que reconoce y respalda a estos cuerpos.

“Este equipamiento significa cuidar a quienes nos cuidan”, destacaron los funcionarios. “Es una muestra del compromiso del gobierno provincial y de la colaboración con organizaciones civiles que trabajan por la seguridad de nuestras comunidades”.

Además, se anunció que en Gálvez se licitó la construcción del nuevo Centro de Entrenamiento y Capacitación para Bomberos Voluntarios. El centro permitirá brindar formación de excelencia a los cuerpos de toda la provincia y del país.