Noticias Argentina

Bomberos Voluntarios de Villa Cañás con nueva unidad autobomba

25/09/2025
Bomberos Voluntarios de Villa Cañás con nueva unidad autobomba
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás presentó oficialmente una nueva unidad autobomba marca Scania, que se incorpora al parque automotor destinado a la prevención, el auxilio y la seguridad de la comunidad.

Para recibir la flamante unidad, gran cantidad de personas se reunieron en la entrada a la ciudad (por ruta 94) para recibir el vehículo. Al mismo tiempo, los bomberos lo “bautizaron” con el tradicional chorro de agua y la caravana de bienvenida siguió hasta la puerta del cuartel local.

La adquisición fue posible gracias a la combinación de distintos recursos: fondos propios de la institución, subsidios otorgados por el Gobierno nacional y aportes del Gobierno provincial.

Desde la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo remarcaron que la llegada de esta unidad representa “un salto cualitativo en materia de equipamiento”, al brindar mayor capacidad operativa para responder con rapidez y eficacia a diferentes emergencias, además de mejorar la seguridad de los bomberos en cada intervención.

Tags
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit