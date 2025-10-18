Refuerzan la flota de vehículos de los bomberos de Zamora

El servicio Provincial de Bomberos de Zamora ha presentado dos nuevos camiones que reforzarán la atención de emergencias en el medio rural de la provincia. Con una inversión total de 658.240 euros, los vehículos de primera intervención estarán destinados a los Parques de Bomberos de Benavente y Zona Norte de Rionegro del Puente. Sustituirán a vehículos con 25 y 19 años de antigüedad, respectivamente. Estos serán reparados y permanecerán como unidades de refuerzo, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas o actuaciones de gran envergadura.

Los camiones, del fabricante MAN, cuentan con un motor diésel de 290 CV. Tienen 15.000 kg de peso, 7,1 metros de longitud y cabina para conductor y dos acompañantes. La carrocería de aluminio anodizado incorpora una cisterna de 3.500 litros, seis cofres laterales y un cofre posterior con bomba contra incendios centrífuga operable en alta y baja presión, controlada desde un panel externo.

Los cofres laterales contienen equipos completos de incendios, extracción de agua, corte y rescate de vehículos, incluyendo camilla, tableros espinales, puntales de estabilización y herramientas hidráulicas. Además, el techo incluye un soporte para escalera de corredera de 8 metros y escalera de asalto con descensor.

Los vehículos de MAN forman parte del programa de modernización del Servicio Provincial de Bomberos, cuyo objetivo es que los profesionales dispongan del mejor material. Antes de su puesta en servicio, los bomberos realizarán unas jornadas de formación para familiarizarse con las nuevas unidades y su equipamiento. Tras esta fase, los vehículos quedarán plenamente operativos y disponibles para intervenir en cualquier emergencia dentro de sus respectivas zonas de actuación.