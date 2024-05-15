La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) hizo pública una carta enviada a la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, denunciando una situación de crisis terminal por la falta de transferencia de los fondos destinados al sistema. Según el comunicado […]
Mendoza.- La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” presentó oficialmente su nueva adquisición: el Móvil 08. Se trata de una unidad de procedencia suiza equipada con tecnología de punta, que se destaca por su imponente capacidad de transporte de 6.500 litros de […]
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria, cumpliendo con los marcos estatutarios para la renovación parcial de sus […]
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Claromecó fortaleció su capacidad operativa gracias a un valioso aporte realizado por el Club Tres Arroyos 24 de Abril y la […]
La infraestructura de seguridad en el departamento de Chontales continúa expandiéndose. Autoridades municipales de Santo Tomás realizaron una visita de supervisión a las […]
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Un aparatoso accidente vial se registró este martes sobre la Avenida México, a la altura de la delegación de Las Mojoneras, involucrando a una unidad de Protección Civil y […]
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú dio un paso decisivo en la protección de sus efectivos tras concretar una importante inversión en equipamiento crítico. Por […]
La Asociación Bomberos Voluntarios de Bariloche celebró este martes su 85° aniversario con un acto protocolar que reflejó el profundo vínculo entre la institución y la […]
En un gesto que refuerza los lazos comunitarios en la Comarca Andina, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Epuyén recibió una importante donación de borcegos técnicos […]
La Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez conmemoró el pasado sábado 11 de abril sus 54 años de servicio a la comunidad. El acto central, realizado en la […]
CABA.- En el marco de una nueva edición de la “Feria de la Salud”, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad llevó adelante una exitosa jornada de capacitación abierta a la […]
Historias de Bomberos
Lo que comenzó como un encuentro casual en una aplicación de citas se transformó este fin de semana en un hito para la comunidad de Funes. Abigail e Iván contrajeron […]
En un clima de profundo respeto y recogimiento, la comunidad de Comodoro Rivadavia junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios conmemoraron el décimo aniversario del […]
La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia presentó un balance oficial sobre la creciente participación femenina en la gestión del riesgo, rindiendo homenaje a las más de […]
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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal celebró sus 112 años de vida institucional en una jornada cargada de emoción y memoria. El acto, que comenzó con el […]
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen dio un paso trascendental en la actualización de su flota operativa con la llegada de una nueva unidad Scania 310. El […]
Una profunda tristeza embarga al departamento del Huila tras confirmarse el fallecimiento de la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Altamira, Lidia Tovar Chilito […]
El Cuerpo de Bomberos de Riohacha ha tomado una decisión drástica que pone en jaque la seguridad de la capital de La Guajira: la suspensión total de la atención de […]
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Presidente Franco se prepara para un salto cualitativo en su capacidad operativa. Gracias a la gestión de su Dirección de Relaciones […]
En un acto cargado de simbolismo y respeto mutuo, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste hizo entrega de un certificado de reconocimiento […]
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En una jornada histórica para la seguridad del estado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima concretó la incorporación de dos nuevas unidades que fortalecerán […]
CABA.- Un violento incidente vial sacudió la tarde en la intersección de Avenida Belgrano y Alberti, involucrando a una unidad pesada de Bomberos y a un motociclista. El […]
El municipio de Chinú, Córdoba, ha marcado un antes y un después en su sistema de gestión del riesgo tras la adquisición oficial de su primer carro de bomberos propio. Esta […]
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pila recibió una importante dotación de equipamiento especializado para intervenciones en el agua. El Intendente Municipal, Ing […]
El presidente de la comisión directiva, Marcelo Fiore, destacó el apoyo comunitario y adelantó que las nuevas instalaciones ya se utilizan para capacitaciones y eventos […]
El Gobierno Municipal de Reynosa concretó una entrega clave de equipamiento destinado a fortalecer la seguridad del Heroico Cuerpo de Bomberos. Esta iniciativa busca elevar […]
La Asociación Civil Amigos de Bomberos de Lobería anunció con orgullo que su nueva unidad cisterna ya se encuentra oficialmente en funcionamiento. Este logro no es solo una […]
La Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro concretó un paso trascendental para su operatividad tras la firma del contrato de compra-venta de una nueva unidad 0 km […]
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Giardino presentó oficialmente su nueva unidad pesada, una incorporación clave que llega para cubrir una necesidad operativa […]
Actividades - Especiales
El Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) se suma a las celebraciones del Mes del Libro y la Lectura con una variada cartelera de actividades gratuitas diseñadas para fomentar la imaginación y el conocimiento en el corazón de la capital chilena. Durante todo abril, el recinto ubicado en la calle […]
CABA.- El pasado viernes 10 de abril se llevó a cabo la I Reunión Ordinaria de la Honorable Comisión Directiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA). En un encuentro marcado por la búsqueda de eficiencia y modernización, las máximas autoridades del […]
Entrenamiento - Capacitación
La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chaco ha dado un paso fundamental hacia la excelencia operativa con la adquisición de un Simulador de Incendios […]
El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Salliqueló llevó adelante una intensa jornada de capacitación interna enfocada en técnicas de soporte vital. La actividad […]
En el marco del plan anual de capacitación destinado a todo el personal, el Lic. Sergio Felice, representante de la empresa Camuzzi, brindó una jornada formativa a bomberos […]