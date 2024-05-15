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El Museo de Bomberos de Santiago celebra el Mes del Libro con talleres gratuitos
Actividades Chile

El Museo de Bomberos de Santiago celebra el Mes del Libro

16 de abril de 2026

El Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) se suma a las celebraciones del Mes del Libro y la Lectura con una variada cartelera de actividades gratuitas diseñadas para fomentar la imaginación y el conocimiento en el corazón de la capital chilena. Durante todo abril, el recinto ubicado en la calle  […]

El Consejo Nacional de Bomberos aprobó medidas clave para el 2026
Actividades

El Consejo Nacional de Bomberos aprobó medidas clave para el 2026

16 de abril de 2026

CABA.- El pasado viernes 10 de abril se llevó a cabo la I Reunión Ordinaria de la Honorable Comisión Directiva del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA). En un encuentro marcado por la búsqueda de eficiencia y modernización, las máximas autoridades del  […]

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