Bomberos de Federal incorpora un nuevo motovehículo a su flota

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Federal continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la incorporación de un nuevo motovehículo, recientemente adquirido por la comisión directiva de la institución. Se trata de una motocicleta marca Corven, modelo Energy 110 BY Corven, que tuvo un costo final de $1.400.000,00 y que, desde su puesta en funcionamiento, pasa a formar parte del parque automotor del cuartel como el móvil oficial N°14.

Desde la entidad destacaron que esta adquisición representa un paso más en el proceso de crecimiento y modernización que la institución viene llevando adelante en los últimos años. A través de sus redes sociales, Bomberos Voluntarios de Federal expresó su agradecimiento a la comunidad, subrayando que la compra fue posible gracias al constante apoyo de los vecinos y a la buena gestión de la comisión directiva, factores que permiten continuar invirtiendo en equipamiento y mejorar los servicios que se brindan a la población.

El nuevo motovehículo será destinado a tareas de apoyo logístico y desplazamientos rápidos, facilitando la llegada del personal en situaciones donde la agilidad resulta clave, como en relevamientos, comunicaciones o traslados de recursos dentro del ejido urbano.

Con esta incorporación, los Bomberos Voluntarios de Federal reafirman su compromiso con la comunidad y su objetivo permanente de mantener un servicio eficiente, moderno y al alcance de todos. Cada avance, sostienen desde la institución, es un reflejo de la confianza y el acompañamiento de la sociedad federalense hacia quienes día a día trabajan por la seguridad de todos.