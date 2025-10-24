Empezó la construcción del cuartel de Bomberos Voluntarios de Rafaela

La Asociación Bomberos Voluntarios de Rafaela comenzó oficialmente la construcción de su nuevo cuartel, un proyecto largamente esperado que ya muestra los primeros avances estructurales en el terreno ubicado en calle 25 de Mayo y Scosirolli.

Leonardo Beccaría, presidente de la institución, y Remo Pignoni, protesorero, dialogaron con RAFAELA NOTICIAS y detallaron el progreso de los trabajos, el financiamiento del proyecto y las expectativas a futuro.

“Estamos haciendo un cuartel nuevo, en 25 de Mayo y Scosirolli. Ya está armada la estructura, y ese es el desafío más grande que tenemos”, explicó Beccaría. La obra comenzó hace aproximadamente un mes y medio, con tareas de nivelación y compactación del suelo. “Pasaron la máquina, sacaron tierra verde, colocaron tierra colorada y compactaron todo. Fue un trabajo que duró unos quince días, pero quedó perfecto”, detalló.

Actualmente, los trabajos avanzan en la etapa de cerramiento: “La estructura ya está armada y a partir de esta semana comienzan con el cerramiento. Después viene la parte del piso y las bajadas”, agregó.

El proyecto total está pensado en etapas, aunque la primera permitirá que los bomberos puedan mudarse apenas esté finalizada. “La primera etapa incluye tres hangares. Con eso ya podríamos mudarnos, por eso estamos trabajando para terminarla. Si los recursos acompañan, estimamos entre dos y tres meses para finalizarla”, indicó Beccaría.

Esta etapa incluye también la instalación de dos bombas —una para el sistema general y otra para la limpieza— y una cisterna de gran capacidad. “Con esa cisterna, en minutos se puede cargar un camión, algo que antes llevaba media hora o más”, señaló Pignoni.