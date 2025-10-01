Bomberos Voluntarios cumplió 46 años de vida institucional

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salliqueló cumplió su 46° Aniversario y el pasado sábado se realizó un acto protocolar en el cuartel, que comenzó con un toque protocolar de la sirena y la lectura de una reseña institucional.

Luego de recibirse a los integrantes del Cuerpo Activo y de la Reserva, encabezados por el 2° Jefe de Cuerpo, Oficial Roberto González, se presentaron las banderas de ceremonia: la Bandera Argentina fue portada por el Subayudante Ariel Santiago como abanderado, acompañado por el Comandante Carlos Colón y el Bombero Juan Schwab como escoltas. La Bandera Institucional fue portada por los integrantes del Cuerpo de Reserva Rubén Castro y Adrián Wirz.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se realizó un minuto de silencio, en homenaje a la memoria de ex integrantes de la institución, para luego dar lectura a las salutaciones recibidas.

El Presidente del Consejo Directivo y Bombero Reservista, Jorge Hernández, se dirigió a los presentes y se realizó la entrega de ascensos destacándose el del Comandante Carlos Colón. Además, se entregaron estrellas de antigüedad como la recibida por Eduardo Biscardi por sus 15 años de servicio.

Fueron reconocidos también con una distinción, los bomberos que completaron la capacitación en Primeros Auxilios Emocionales (PAE): Adriana Valenzuela, Juliana Ramón, Juan Díaz, Marina Santillán y Evelin Andrés. Se colocó en la Galería de Honor el cuadro del ex Jefe de Cuerpo, Rodrigo Nevado, y se sumó un espacio en el sector de reserva. El acto protocolar concluyó con las palabras del Jefe de Cuerpo Activo, Comandante Daniel Benítez.

Estuvieron presentes el Intendente Municipal, Dr. Ariel Succurro; el Presidente del HCD, Mauro Sauer; autoridades policiales, de instituciones intermedias, ex integrantes de Consejo Directivo, vecinos y familias de los integrantes de la institución.

La actividad continuó finalizada la ceremonia formal reconociendo al Taller Textil Municipal por su colaboración en la confección de equipos de protección para lluvia y la presentación del nuevo Móvil 20, una camioneta Toyota Hilux 4×4 que fue donada por TGS y acondicionada en la institución. Se inauguró también el nuevo playón de lavado del cuartel.

Para finalizar la jornada, se compartió una cena de la que participó toda la familia bomberil y contó con la presentación musical en vivo de Martín Rojas.

“Agradecemos a todos aquellos que aportaron su colaboración para que esta celebración fuera increíble, lo que nos da fuerzas para seguir mejorando nuestro servicio solidario para nuestra comunidad y zona”, expresaron desde la institución.