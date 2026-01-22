Entrega de equipamiento para Bomberos Voluntarios de la provincia

Santa Fe.- Este miércoles se realizó la entrega de nuevo equipamiento para Bomberos Voluntarios de la provincia, destinado a reforzar el combate de incendios forestales y a fortalecer la capacidad operativa de 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino. Al encabezar la actividad, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que Santa Fe cuenta con “los bomberos voluntarios mejor preparados y mejor equipados del país”.

El acto se realizó en la Plaza 25 de Mayo, donde el mandatario destacó la decisión del gobierno provincial de fortalecer de manera sostenida a los cuarteles. “Hicimos una fuerte apuesta para que tengan el equipamiento que necesitan y que merecen, no solo para cumplir con su tarea solidaria y humana, sino también para que puedan regresar a sus hogares con seguridad después de cada intervención”, afirmó.

Pullaro remarcó además que los recursos destinados a los bomberos voluntarios representan una inversión con impacto directo en cada comunidad. “Cada peso que el Estado provincial invierte en los cuarteles se traduce en mayor protección para las localidades y para la vida de las personas”, sostuvo.