Robaron equipamiento del cuartel de bomberos de Santa María de Punilla

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Santa María de Punilla denunció públicamente un hecho de inseguridad que afectó directamente su capacidad operativa. Según informaron las autoridades de la institución a través de un comunicado, dos personas ingresaron al predio del cuartel y sustrajeron diversos equipos de alto valor que son utilizados diariamente en operativos de emergencia y tareas de mantenimiento en la zona.

Entre los elementos robados se detallaron dos motosierras, modelos FEMA 5800 y Stihl MS 250, además de una desmalezadora Hyundai HYBC 330. Desde el cuartel manifestaron un profundo malestar, resaltando que estas herramientas fueron adquiridas tras años de esfuerzo y trabajo comunitario, y que su pérdida vulnera la calidad del servicio que los voluntarios brindan a los vecinos ante cada intervención.

La institución confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y que las filmaciones de las cámaras de seguridad, donde se observa el ingreso de los delincuentes, fueron puestas a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación. Los directivos enfatizaron que este perjuicio no solo es económico, sino que impacta en la seguridad de toda la localidad al restar recursos críticos para el combate de siniestros.

Finalmente, los bomberos solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita identificar a los responsables o localizar las herramientas. Instaron a los vecinos que posean imágenes de esa noche o información relevante a comunicarse de manera urgente con el cuartel, remarcando que la solidaridad ciudadana es fundamental para recuperar el equipamiento que pertenece a todos los habitantes de Santa María de Punilla.