Misiones.- El cuartel de Bomberos Voluntarios de Iguazú incorporó una nueva unidad cisterna pesada de 9.000 litros de capacidad, que estará operativa en los próximos días y reforzará de manera clave la respuesta ante incendios y siniestros de gran magnitud.

«La adquisición se concretó ante la imposibilidad de comprar unidades en el exterior, una situación que afecta desde hace más de dos años a los cuarteles de bomberos del país. En este contexto, la institución debió optar por una unidad nacional ya ingresada al país, adquirida a un revendedor local», contó Javier Bareiro integrante de la Comisión Directiva a LaVozDeCataratas

Se trata de un camión cisterna que ingresó a la Argentina en el año 2001, equipado con tanque de acero inoxidable, y que prestó servicio hasta hace poco en un cuartel de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Según informaron desde la institución, la unidad se encuentra en excelente estado de conservación y en condiciones de uso inmediato.

Con esta incorporación, el cuartel suma su tercera cisterna, de las cuales dos son cisternas pesadas, fortaleciendo notablemente su capacidad operativa para el combate de incendios.

«La compra fue posible gracias a recursos propios genuinos, obtenidos a través de inspecciones y ventas realizadas por la institución, además de un aporte extraordinario del municipio, que permitió concretar la operación».

Desde Bomberos agradecieron especialmente a la comunidad por el acompañamiento permanente, a los bomberos que día a día dejan todo para estar al servicio de la ciudad, a la Comisión Directiva por su trabajo sostenido, al municipio por el apoyo brindado y a los medios de comunicación por visibilizar el trabajo que se realiza.

“Este cuartel no solo vela por la seguridad de los vecinos, sino también de los turistas que visitan la ciudad durante todo el año y de quienes transitan por las fronteras. Por eso necesitamos estar preparados, equipados y capacitados para todo tipo de siniestros”, remarcó Bareiro.

La nueva cisterna representa una herramienta fundamental para el combate del fuego y un paso más en el fortalecimiento del sistema de emergencias de la ciudad.