El EPEN donó una unidad 4x4 a los Bomberos de Villa Pehuenia y Moquehue

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue recibió oficialmente un nuevo vehículo para fortalecer su parque automotor. Se trató de una camioneta Nissan Frontier 4×4, cedida por el Ministerio de Energía de la Provincia del Neuquén a través de la Resolución Ministerial RESOL-2026-8-E-NEU-MERN.

La unidad, que pertenecía originalmente al patrimonio del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), fue transferida a la institución bomberil bajo la figura de baja patrimonial y donación, permitiendo que un recurso del Estado pase a prestar funciones de emergencia en la zona cordillerana.

Cumplimiento de un compromiso institucional

Desde el cuartel detallaron que esta entrega fue el resultado de un compromiso asumido previamente por el presidente del EPEN, el ingeniero Daniel Moya, ante las autoridades de la asociación. Las gestiones fueron encabezadas por el titular de la institución, Lorenzo Lorente, quien trabajó junto al ente provincial para concretar el traspaso del vehículo.

Con esta nueva herramienta, la institución reafirmó su capacidad de respuesta y agradeció la gestión del Gobierno Provincial y del EPEN por fortalecer el servicio de seguridad y protección civil en la región.