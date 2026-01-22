Le salvaron la vida a un niño que llegó al cuartel con signos de ahogamiento

Un dramático episodio tuvo lugar este miércoles en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Roldán, donde la rápida intervención del personal de guardia resultó vital para salvar la vida de un nene.

El niño fue trasladado de urgencia por su padre de manera particular hasta la base de la institución tras sufrir un cuadro de ahogamiento.

De acuerdo a la información oficial brindada por el cuerpo de bomberos, el incidente se produjo en horas de la tarde. Al arribar al cuartel, el niño fue asistido de inmediato por dos bomberos que se encontraban de turno. Ante la gravedad del cuadro, las agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata.

Gracias a la aplicación de los protocolos de emergencia, las rescatistas lograron estabilizar al niño, lo que permitió ganar tiempo crítico para coordinar su derivación al hospital de Roldán y luego derivado hacia el hospital de Niños Zona Norte.

Actualmente, el niño permanece internado y evoluciona favorablemente, encontrándose en buen estado de salud.

Desde la institución emitieron un comunicado destacando la labor de las efectivas: “Honramos profundamente la rápida, profesional y comprometida labor de nuestras camaradas, cuyo accionar fue determinante en este momento crítico”.