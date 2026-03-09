Bomberos de Salliqueló: capacitación mensual en técnicas de abastecimiento

En el marco de su programa de formación continua, los Bomberos Voluntarios de Salliqueló llevaron a cabo este sábado 7 de marzo una nueva jornada de instrucción técnica en las instalaciones del cuartel central. El encuentro tuvo como objetivo principal estandarizar procedimientos y refrescar conocimientos fundamentales que garantizan la eficacia de las dotaciones durante las intervenciones de emergencia.

La capacitación abordó una agenda técnica diversa que incluyó el manejo avanzado de motobombas y la optimización de las tareas de abastecimiento hídrico, puntos críticos para el control de incendios de gran magnitud. Asimismo, el personal trabajó en el emplazamiento táctico de líneas de mangueras, el uso correcto de reducciones y la práctica de nudos de rescate y seguridad, herramientas indispensables para el desempeño operativo en escenarios complejos.

La instrucción estuvo bajo la supervisión de un equipo de capacitadores del propio cuartel, integrado por Cristian Pfund, Matías Del Pórtico, Carlos Colón, Jorge Del Pórtico, Federico Pfund y Luis Hernández. Estos instructores coordinaron las instancias teóricas y prácticas, supervisando que cada maniobra se realizara bajo los estándares de seguridad vigentes para minimizar riesgos durante las salidas reales.

Desde la institución destacaron que estas instancias de perfeccionamiento mensual son la base de un servicio de calidad para la comunidad de Salliqueló. La actualización permanente del Cuerpo Activo no solo permite mejorar la coordinación interna entre los efectivos, sino que también asegura que el equipamiento técnico del cuartel sea utilizado en su máxima capacidad, fortaleciendo la respuesta ante siniestros en la región.

Fuente y foto: Departamento de Prensa BVS