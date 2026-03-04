El Consejo Nacional de Bomberos concretó un acuerdo con Toyota Argentina

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina concretó un importante acuerdo comercial con Toyota Argentina destinado a fortalecer la operatividad del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Esta alianza estratégica permitió poner a disposición de las instituciones bomberiles una flota de vehículos operativos con el fin de optimizar la movilidad y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en los más de 1.100 cuarteles distribuidos en el territorio nacional.

A través de las gestiones impulsadas por la mesa ejecutiva del Consejo, se habilitó una partida inicial de aproximadamente 60 camionetas de la marca, correspondientes a modelos fabricados entre los años 2022 y 2024. La modalidad de adquisición se estableció de forma directa con la terminal automotriz, siendo el Consejo Nacional el canal encargado de coordinar la operatoria para garantizar la transparencia y el acceso equitativo a las unidades para las asociaciones interesadas.

El presidente del Consejo, Carlos Milanesi, destacó durante el encuentro realizado en la planta industrial de Zárate que esta iniciativa se enmarca en un propósito de gestión orientado al crecimiento institucional. El directivo subrayó que trabajar junto a una empresa de trayectoria internacional permite promover un enfoque integral de la seguridad, asegurando que las intervenciones ante cualquier tipo de emergencia sean cada vez más seguras para el personal.

Para acceder a estas unidades, se definió un procedimiento de asignación coordinado entre las Federaciones Provinciales y el organismo nacional. Las asociaciones interesadas debieron manifestar formalmente su intención de compra ante sus respectivas federaciones, cumpliendo con requisitos técnicos y administrativos que incluyeron la designación de responsables institucionales y la confirmación de su capacidad de adquisición. De esta manera, el sistema bomberil argentino dio un paso clave en la modernización de sus recursos logísticos.