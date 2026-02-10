El Cuartel de Epuyén incorporó una nueva autobomba forestal 4x4

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén sumó a su flota operativa una nueva autobomba forestal Renault M210 4×4. Esta unidad fue presentada como una pieza clave para fortalecer el combate de incendios en zonas de difícil acceso, reforzando la seguridad en toda la comarca.

Desde la institución resaltaron que este avance fue el resultado directo de la Campaña de Donaciones 2025. Gracias a la solidaridad y el aporte económico de los vecinos, el cuartel logró reunir los fondos necesarios para concretar esta adquisición, marcando un hito en el crecimiento institucional del presente año.

Potencia y versatilidad para la región

La nueva unidad fue seleccionada específicamente por sus prestaciones técnicas, diseñadas para enfrentar la compleja geografía local:

Capacidad hídrica: Posee un tanque de 3.800 litros de agua, brindando una autonomía operativa superior durante los ataques iniciales al fuego.

Eficiencia operativa: Sus características facilitaron el acceso rápido y seguro a terrenos donde las unidades convencionales encuentran limitaciones, factor determinante para evitar la propagación de incendios.

Un logro comunitario

La llegada del móvil Renault M210 puso nuevamente en valor el vínculo entre la sociedad y los servidores públicos. Las autoridades de la institución señalaron que la modernización del parque automotor no solo representó una mejora técnica, sino que ratificó el compromiso de los bomberos con la prevención y el cuidado de la comunidad.

Con esta incorporación, el cuerpo activo quedó mejor equipado para enfrentar las emergencias de la temporada, consolidando un servicio más eficiente y profesional.