Bomberos de Makallé incorporó equipamiento y herramientas operativas

En una jornada orientada a fortalecer la capacidad de respuesta local, la presidenta de la Comisión de Bomberos de Makallé, Graciela García, formalizó la entrega de diversos artículos y elementos de protección destinados al personal del cuartel. El equipamiento fue adquirido a través de los subsidios gestionados por la comisión directiva, permitiendo que la institución sume recursos esenciales para el cumplimiento de sus tareas diarias en beneficio de la comunidad.

La nueva dotación de suministros incluyó herramientas de intervención directa como hachas, picos y una motosierra, elementos que resultan determinantes para las labores de rescate y despeje en siniestros. Asimismo, se priorizó la seguridad individual del cuerpo activo mediante la incorporación de indumentaria técnica compuesta por borceguíes, guantes, cascos y equipos diseñados para enfrentar condiciones climáticas adversas y lluvias intensas.

Desde la institución se destacó que la llegada de estos recursos es fundamental para garantizar la eficacia en el terreno y proteger la integridad física de los voluntarios durante cada salida. La disponibilidad de herramientas adecuadas y protección personal certificada permite que el equipo desempeñe su labor de manera más profesional y con menores márgenes de riesgo ante escenarios de emergencia complejos.

Finalmente, se puso de relieve el compromiso de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Makallé en la administración y asignación de los fondos recibidos. La labor de gestión constante para proporcionar los recursos necesarios fue señalada como un pilar fundamental para el bienestar de la localidad, asegurando que los bomberos cuenten con el respaldo logístico indispensable para proteger la vida y los bienes de los vecinos