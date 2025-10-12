El Cuerpo de Bomberos Voluntarios compró 150 camperas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Berisso anunció este jueves que adquirió 150 camperas. En ese sentido, informaron que la compra se realizó con fondos propios provenientes del puesto de Sándwiches de la Fiesta del Vino y las prendas serán utilizadas por la totalidad del personal del Cuerpo Activo, Escuadra de Reserva y Comisión Directiva.

“Esta indumentaria se suma a los 150 pantalones tipo cargo, a las 150 remeras y los 150 buzos que se adquirieron durante el primer semestre del año”, indicaron los bomberos desde sus redes sociales.

Finalmente, agradecieron a “todas y todos los vecinos de la ciudad por su acompañamiento, lo que nos permite seguir creciendo sin pausa”.