Bomberos refuerzan su seguridad con nuevo material para rescates acuáticos

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León disponen desde esta semana de nuevo equipamiento para intervenciones acuáticas.

El vicepresidente y diputado de Protección Civil y SEPEIS, Luis Alberto Arias, supervisó la recepción del material en la nave central del servicio, ubicada en el polígono de Villacedré, donde destacó que esta dotación “mejora las condiciones de trabajo y la seguridad de los profesionales en los rescates realizados en el medio acuático”.

La inversión, que asciende a 43.302,46 euros, ha permitido adquirir 25 trajes de neopreno, diez trajes secos, 60 pares de botas de rescate acuáticas, 25 chalecos salvavidas, 25 cascos de rescate técnico, 25 guantes de neopreno, 25 bolsas de rescate, 10 vadeadores, 17 aletas y 25 navajas de rescate.

Más de mil intervenciones en dos años

El SEPEIS provincial, que cumplió dos años de funcionamiento el pasado mes de abril, ha realizado más de mil intervenciones desde su puesta en marcha.

Entre ellas destacan asistencias técnicas, incendios, rescates y emergencias en todo el territorio leonés, con especial atención a las zonas rurales.

Actualmente el servicio cuenta con cuatro parques operativos, situados en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villager de Laciana, en los que trabajan 40 bomberos y 20 cabos, todos ellos funcionarios. A la plantilla se incorporarán 25 nuevos profesionales cuando finalice la oferta pública de empleo en curso.

El dispositivo se completa con un jefe de servicio y un suboficial al mando, que coordinan las actuaciones en toda la provincia.

Cinco nuevos centros están en distintas fases de construcción o licitación y permitirán reforzar la cobertura en Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Bembibre, Sahagún y La Pola de Gordón. Los tres últimos se encuentran ya en proceso de adjudicación con una inversión global de 3,97 millones de euros.

El Sepeis también ha reforzado su parque móvil con una inversión superior a seis millones de euros en vehículos y maquinaria. El equipamiento incluye cuatro furgones de salvamento, 25 autobombas de distintos formatos, una autoescalera, cinco automóviles, cuatro embarcaciones, una cuña quitanieves y un carrozado de caja.

Un servicio consolidado y en crecimiento

El presupuesto del Sepeis alcanzó 9,3 millones de euros en 2024 y asciende a 5,1 millones en el presente ejercicio de 2025, consolidando un modelo de servicio que busca garantizar una respuesta rápida, eficaz y segura ante emergencias en toda la provincia.

“Este nuevo material refuerza la capacidad de actuación de los bomberos en uno de los escenarios más exigentes, como son los rescates en el agua”, subrayó Arias, quien insistió en que la Diputación “mantiene su compromiso con la mejora continua del servicio y la protección de los ciudadanos de León”.