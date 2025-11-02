La Asociación Bomberos Voluntarios de Esperanza conmemoró su 66° aniversario de servicio ininterrumpido a la comunidad con una ceremonia institucional que incluyó el reconocimiento a su personal, la formalización de ascensos y la jura de cinco nuevos bomberos que se incorporan al cuerpo activo.

El acto se desarrolló en la sede central de la institución y contó con la presencia de autoridades de la comisión directiva, integrantes del cuerpo activo, aspirantes, cadetes, familiares e invitados especiales. La jornada se vivió en un clima de respeto y emotividad, destacando la trayectoria y el compromiso de quienes integran la entidad.

Reconocimientos y ascensos

Durante la ceremonia se oficializaron los ascensos otorgados a miembros del cuartel, como reconocimiento a su formación, dedicación y desempeño dentro de la institución. Entre ellos:

De Cadete a Aspirante: Thiago Adel Flores

De Aspirante a Bombero: Benjamín Estermann, Dylan Bonfanti, Alfredo Di Mambro, David Pierotti y Francisco Grosso

De Cabo a Cabo 1°: Hernán Ríos, Valentín Villagra, Agustín Eberhardt y Nicolás Huber

De Cabo 1° a Sargento: Miguel Pierotti

De Suboficial Mayor a Suboficial Principal: Fernando Brekes

De Suboficial Principal a Oficial Ayudante: Horacio Hubeli

De Subcomandante a Comandante: Hugo Castro

Además, Thiago Flores recibió su primera estrella quinquenal por sus cinco años de servicio.

Jura de nuevos voluntarios

El jefe del cuerpo activo tomó juramento a cinco nuevos bomberos, quienes asumieron públicamente el compromiso de cumplir con los deberes y normas de la institución. Tres de ellos provienen de la Escuela de Cadetes, reafirmando la importancia de la formación interna como semillero del cuartel.

Con este acto, la Asociación renovó su compromiso con la labor voluntaria y con la comunidad, reafirmando su rol como referente en la prevención y respuesta ante emergencias en Esperanza y la región.