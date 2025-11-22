Bomberos voluntarios de Luján suman una autobomba donada por Ford

San Luis.- La unidad fue entregada al cuartel de Luján en un acto con autoridades municipales y de SMATA, y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la comunidad.

Los bomberos voluntarios de Luján incorporaron un nuevo camión autobomba a su flota de trabajo. La unidad fue donada por Ford Argentina, tras gestiones realizadas por el gremio SMATA, que posee una hostería en la localidad y mantiene un vínculo institucional con la comunidad.

En el acto de entrega estuvieron presentes autoridades de SMATA —entre ellas, el secretario de Organización, Aníbal Soler— junto al intendente Pablo Oscar López, el secretario de Gobierno Mario Romero y concejales del municipio.

Según informó la Intendencia, el vehículo permitirá mejorar la capacidad operativa del cuartel y optimizar la respuesta ante emergencias. “Este nuevo recurso es fundamental para la seguridad de nuestro pueblo, ya que permitirá una intervención más rápida, eficiente y segura ante cualquier situación que requiera la labor de nuestros bomberos. Agradecemos a Ford Argentina, a SMATA y a todas las personas que hicieron posible esta gestión”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.