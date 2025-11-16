Bomberos incorporan una aplicación para mejorar la comunicación

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María anunció la incorporación de “Háblalo Bomberos”, una herramienta digital diseñada para mejorar la comunicación en situaciones de emergencia con personas que enfrentan barreras comunicacionales.

La adhesión forma parte de una iniciativa del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina que busca ampliar el acceso y la inclusión en los servicios de respuesta.

Según informaron desde la institución, la aplicación permitirá que los bomberos puedan interactuar de manera clara y rápida con personas con hipoacusia, sordera, afasia, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista o con diversidad de idiomas, entre otras condiciones que pueden dificultar la comunicación en momentos críticos.

“Háblalo Bomberos” es una versión adaptada de la conocida herramienta multiherramienta Háblalo, desarrollada en 2016 por la empresa argentina Asteroid y utilizada actualmente por más de 400 mil personas en 75 países.

La versión destinada a cuerpos de emergencia incorpora funciones específicas para intervenciones urgentes, como pictogramas para armar mensajes breves, subtitulado simultáneo, conversión de texto a audio y traducción en tiempo real.

Desde la institución destacaron que esta incorporación apunta a fortalecer el compromiso con una atención verdaderamente inclusiva, facilitando que cada intervención pueda realizarse con mayor precisión y evitando malentendidos en situaciones donde cada segundo cuenta.

Con esta herramienta, los bomberos buscan apoyarse en la tecnología para “romper barreras de comunicación” y brindar una asistencia más rápida, accesible y efectiva.