Bomberos voluntarios presentan una demanda contra la Generalitat

Un centenar de los bomberos voluntarios de 22 parques de la provincia de Lleida han presentado este viernes la primera demanda conjunta en el Palacio de Justicia de Lleida contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos profesionales.

Reclaman al Gobierno que les dé de alta en la Seguridad Social para que, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten «desprotegidos».

Desde Bomberos Precarios en Lucha aseguran que su relación con la administración ha trascendido los límites del voluntariado y se ha convertido en una relación laboral encubierta, que denominan «de uberización» del servicio público.

Unos 300 bomberos voluntarios del resto de las provincias catalanas también prevén presentar demandas similares antes de acabar el año.