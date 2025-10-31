“Desafío Arenas de Chile” reunió a más de un centenar de competidores

En un ambiente cargado de energía, esfuerzo y compañerismo, más de un centenar de competidores provenientes de diversas regiones del país se dieron cita en el sector de Playa Maguillines para participar en la primera edición del “Desafío Arenas de Chile”, una competencia que combinó deporte, espíritu de equipo y vocación de servicio.

El evento, organizado por el Cuerpo de Bomberos de Constitución, contó con el apoyo del Municipio local, de empresas privadas como Arauco y CMPC, además de distintas instituciones colaboradoras que se sumaron para hacer posible esta inédita jornada. La iniciativa convocó tanto a voluntarios bomberiles como a competidores civiles, quienes se enfrentaron a exigentes rutas sobre la arena, poniendo a prueba su resistencia física, su capacidad de estrategia y su compromiso con el trabajo en equipo.

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Constitución, Álvaro Garrido, destacó la gran participación y el ambiente de camaradería que marcó la competencia. “Este desafío fue mucho más que una competencia deportiva. Representó un espacio de encuentro entre nuestros bomberos y la comunidad, en un entorno natural único, mostrando el esfuerzo, la disciplina y la hermandad que caracterizan a nuestra institución. Estamos muy agradecidos de cada participante, de las instituciones que nos apoyaron y, por supuesto, del público que acompañó esta actividad. Nos deja muy contentos ver cómo esta idea pionera ha tenido tan buena acogida y sin duda trabajaremos para proyectarla como una tradición que crezca año a año”, expresó.

Además, Garrido valoró el impacto positivo que tiene este tipo de iniciativas tanto para la institución bomberil como para la comuna. “Con actividades como ésta, no sólo fortalecemos la preparación física y técnica de nuestros equipos, sino que también promovemos a Constitución como un escenario ideal para el deporte, el turismo y la vida sana. Todos se fueron felices por la experiencia vivida y por nuestros paisajes, que fueron protagonistas de esta jornada”, añadió.

El “Desafío Arenas de Chile” no sólo puso en evidencia el compromiso y la fortaleza de los participantes, sino también el potencial de Constitución como un punto de encuentro entre la naturaleza, el deporte y la comunidad. Con un despliegue impecable de logística y entusiasmo, la competencia dejó una huella profunda entre quienes participaron y presenciaron la jornada, proyectándose como una nueva tradición que combina solidaridad, entrenamiento y orgullo local.

La respuesta positiva de la comunidad y de los competidores confirmó que esta primera versión fue solo el inicio de una experiencia que promete consolidarse en el calendario deportivo y social de la región, impulsando la integración, el bienestar y el espíritu colaborativo que identifica a los bomberos y habitantes de Constitución.