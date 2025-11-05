Bomberos de Esperanza adquirió una nueva unidad de rescate

En diálogo con la CSC Radio, Nagel confirmó que “hay una nueva unidad de rescate en camino, la cual acabamos de comprar y está en Zárate y si Dios quiere y tenemos suerte, la estaríamos buscando a fines de esta semana o principios de la que viene”.

Especificó que “es una unidad que se suma al parque automotor de Bomberos, la cual nos viene muy bien porque es para recate, es decir que no tiene agua, ni tanque ni bomba, sino que lleva todos los elementos que se utilizan en rescate vehicular, o en rescate en altura y pozo”. Agregó que “se le va adicionar todo lo que es accidentología con mercancía peligrosa” y remarcó que “va a estar disponible para todo evento que ocurra de este tipo”.

Mencionó que “es una unidad importada, usada, pero con muy pocos kilómetros, tiene 30.000 kilometros de uso es decir que casi ni está asentada. Servirá para descongestionar un poco a los otros camiones que están muy cargados de materiales de accidentología”.

En tal sentido, informó que “se compró un soplador, que es un electro ventilador que está en camino y que sirve para sacar el humo de los incendios. El mismo debe ir arriba de las unidades y ya prácticamente no tenemos lugar donde ubicarlo”.