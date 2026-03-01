El Cuartel de Guernica incorporó un nuevo camión cisterna a su flota operativa

En un acto que contó con la participación de la intendente Blanca Cantero, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guernica presentó oficialmente su nueva adquisición: un camión cisterna de última generación. La unidad se sumó a la flota actual de autobombas con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta ante incendios forestales o siniestros de gran magnitud, donde el abastecimiento constante de agua resulta un factor determinante para el éxito de los operativos.

Durante la ceremonia, la intendente Cantero valoró el trabajo realizado por la Comisión Directiva y destacó la labor del Cuerpo Activo, cuyos integrantes cubren guardias de 24 horas para la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía. La mandataria explicó que, ante el contexto económico actual, el Municipio colabora activamente con la institución mediante el pago de los seguros del personal y de los vehículos, además del suministro de combustible y otros beneficios destinados a aliviar los costos operativos del cuartel.

Asimismo, la jefa comunal aprovechó la oportunidad para invitar a los vecinos a sumarse como socios de la entidad, señalando que, a pesar del apoyo estatal, los gastos de mantenimiento de una estructura de emergencia son elevados. La nueva unidad fue definida como un recurso estratégico sumamente necesario para asistir a las autobombas en servicios complejos, garantizando una intervención más rápida y eficaz en todo el distrito de Presidente Perón.

Para celebrar la incorporación, la nueva unidad realizó una recorrida por las calles de la ciudad con las sirenas encendidas, acompañada por otros vehículos de la flota institucional. El trayecto finalizó frente a la sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Guernica, sobre la Ruta 210, donde se llevó a cabo el tradicional bautismo del camión, marcando formalmente el inicio de sus funciones al servicio de la comunidad.