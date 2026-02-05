Bomberos de Armstrong sumaron un moderno kit de ataque rápido

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Armstrong presentó de manera oficial una nueva adquisición tecnológica orientada a fortalecer su capacidad de respuesta inmediata. Se trató de un kit de ataque rápido, un módulo especializado diseñado para ser montado sobre unidades livianas, lo que permitió agilizar las intervenciones en siniestros donde la accesibilidad y el tiempo son factores determinantes.

Esta incorporación fue el resultado de una gestión estratégica de fondos provenientes del Subsidio Nacional, complementada con recursos propios de la administración del cuartel. El objetivo principal de la inversión fue dotar al cuerpo activo de una herramienta versátil para combatir focos ígneos tanto en áreas urbanas como en zonas rurales de difícil ingreso.

Versatilidad y eficiencia operativa

El nuevo equipo se destacó por contar con un tanque de agua de capacidad intermedia y una bomba de alta presión, combinación que permitió un uso sumamente eficiente del recurso hídrico.

A diferencia de las unidades pesadas, este sistema facilitó el acceso a:

Terrenos blandos o de baja estabilidad.

Pasillos estrechos y zonas urbanas congestionadas.

Áreas de pastizales densos, característicos de la geografía regional.

Operatividad inmediata

Desde la jefatura del cuerpo activo informaron que la unidad quedó operativa de inmediato y lista para prestar servicio a la comunidad. Esta herramienta se consolidó como una pieza fundamental para la contención rápida de incendios, permitiendo controlar los focos de manera temprana y evitar que escalen en magnitud mientras arriban las unidades de apoyo pesado.