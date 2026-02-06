Bomberos de Mercedes sumó nuevo equipamiento para forestales

La institución de Bomberos Voluntarios de Mercedes dio un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad de su personal y en la optimización de su capacidad de respuesta operativa. Recientemente, el cuerpo anunció la incorporación de nuevos trajes especiales, diseñados específicamente para el combate de incendios forestales.

Esta adquisición representó una mejora sustancial en la protección de los efectivos que deben enfrentar escenarios de alta complejidad en terrenos rurales y de vegetación densa.

Tecnología y normas de seguridad

El nuevo equipamiento fue confeccionado con fibras ignífugas de última generación, materiales seleccionados por su alta resistencia técnica y durabilidad. Asimismo, se informó que cada una de las unidades adquiridas cumplió estrictamente con las normas internacionales de seguridad, garantizando que el personal cuente con las mejores herramientas disponibles en el mercado global.

Impacto en la capacidad de respuesta

Con la llegada de estos trajes, la Asociación reforzó su compromiso con la integridad física de sus bomberos. La modernización del equipo no solo permitió brindar una mayor protección individual, sino que también aseguró que la institución se mantenga a la vanguardia en lo que respecta a estándares de seguridad y eficiencia ante las emergencias forestales de la zona.