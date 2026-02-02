Bomberos de Escobar reforzaron su flota con tres nuevas unidades

En un acto que congregó a autoridades, efectivos y vecinos, se realizó la presentación oficial de tres nuevas unidades operativas que se suman a la flota actual, continuando con el ambicioso proceso de modernización que lleva adelante la entidad.

Desde la institución destacaron que este avance no es un hecho aislado, sino el resultado visible de un esfuerzo colectivo. La adquisición de estos móviles fue posible gracias a la recaudación obtenida en entretenimientos familiares, eventos y la venta de rifas anuales. “Cada vecino que aporta su granito de arena es parte especial de esta familia bomberil que hoy ve sus logros hechos realidad”, señalaron emocionados durante la ceremonia.

La renovación de la flota permitirá optimizar la capacidad de respuesta ante siniestros y emergencias en todo el distrito, garantizando mayor seguridad tanto para los ciudadanos como para el personal que arriesga su vida en cada salida.

Apoyo institucional El evento contó con la participación del secretario general de Gobierno, Carlos “Beto” Ramil, quien acompañó a los directivos y al cuerpo activo en el tradicional bautismo de las unidades.

Con estas nuevas adquisiciones, Bomberos de Escobar reafirma su posición como una de las instituciones más sólidas y equipadas de la región, siempre impulsada por el lema de “sacrificio, valor y abnegación”.