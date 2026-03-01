Bomberos Voluntarios de Tanti celebró 37 años de servicio a la comunidad

La institución de Bomberos Voluntarios de Tanti conmemoró este 27 de febrero su trigésimo séptimo aniversario, consolidándose como un pilar fundamental en la respuesta ante emergencias tanto en la localidad como en las zonas aledañas. Desde su creación, el cuartel ha mantenido un crecimiento sostenido que le permite hoy ser una organización clave para la seguridad civil de la región serrana.

La historia de la entidad se remonta a la iniciativa de un grupo de vecinos que, ante la urgente necesidad de resolver situaciones críticas que requerían intervención inmediata, decidieron unir esfuerzos para fundar el cuerpo de bomberos. En sus inicios, los pioneros de la institución se congregaban en el espacio donde actualmente se emplaza el anfiteatro municipal, sentando allí las bases de lo que se convertiría en una organización profesional.

Con el transcurso de los años y el apoyo de la comunidad, la asociación logró adquirir el predio propio donde funciona su actual base operativa. Este avance patrimonial marcó un punto de inflexión que permitió el desarrollo de infraestructura adecuada, la incorporación de unidades móviles y el fortalecimiento del cuerpo activo, adaptándose a las crecientes demandas de una zona con alta complejidad operativa.

El aniversario representó una oportunidad para recordar el esfuerzo de aquellos fundadores y celebrar la evolución de una institución que nació de la voluntad vecinal y hoy cuenta con equipamiento y personal capacitado para el combate de incendios y rescates. La trayectoria de estos 37 años reafirmó el compromiso de los Bomberos de Tanti con la protección de la vida y el entorno natural de su comunidad.