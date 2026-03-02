Bomberos repudiaron actos de vandalismo contra el gimnasio institucional

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche manifestó su firme rechazo ante los hechos de vandalismo registrados en el gimnasio Pedro Estremador, un edificio perteneciente a la institución que había sido reacondicionado recientemente. Según el comunicado oficial emitido por la entidad, el frente de las instalaciones fue objeto de daños poco tiempo después de haber sido puesto en valor gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva y de quienes desarrollan actividades deportivas en el lugar utilizando recursos propios.

Desde la institución remarcaron que este tipo de acciones no deben ser minimizadas, ya que el gimnasio cumple un rol social clave y representa un recurso fundamental para el sostenimiento económico del servicio bomberil en la ciudad. Los ingresos generados por el alquiler del espacio contribuyen directamente a cubrir los gastos operativos de la asociación, por lo que cualquier daño a la estructura impacta de manera negativa en la capacidad de recaudación necesaria para sostener el funcionamiento cotidiano del cuartel.

Las autoridades de la asociación destacaron que cada mejora realizada en el patrimonio institucional representa tiempo, dedicación y recursos derivados del esfuerzo colectivo de una organización voluntaria. En ese sentido, señalaron que el impacto del vandalismo trasciende lo estético, afectando la operatividad de una institución que cumple un rol esencial para la seguridad de la comunidad.

Finalmente, los Bomberos Voluntarios de Bariloche hicieron un llamado a la ciudadanía para no naturalizar este tipo de comportamientos y solicitaron el apoyo de los vecinos para dar aviso inmediato a las autoridades ante situaciones similares. El mensaje institucional reflejó el malestar de una organización que históricamente basa su labor en el voluntariado y que depende del cuidado de sus espacios para garantizar la continuidad de su servicio de emergencia.