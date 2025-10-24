Bomberos Voluntarios presentó las actividades por su 75° aniversario

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce presentó hoy el programa conmemorativo para el 2026, destacando un acto central el 11 de enero. “Rendimos homenaje a quienes hicieron historia y estamos orgullosos de este presente”, dijo en Radio Líder Silvio Cattaneo, presidente de la institución.

En un emotivo acto realizado en el cuartel central, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce dio a conocer oficialmente el programa conmemorativo por su 75° aniversario, que se celebrará el 6 de enero de 2026.

La presentación contó con la presencia de referentes locales, entre ellos el presidente de la entidad, Silvio Cattaneo; el intendente municipal, Esteban Reino; el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; y el jefe del cuerpo activo, Federico Mancini, junto a ex presidentes y miembros de la comisión directiva.

El evento central se llevará a cabo el 11 de enero de 2026, con un acto protocolar que culminará en un desfile de vehículos y delegaciones. Además, los festejos comenzarán el 4 de enero con una misa en la parroquia San José, seguida de una serie de ofrendas en los cementerios locales.

Durante todo el año, la institución ha programado diversas actividades deportivas y culturales, en el marco de la declaración del 2026 como el “Año del 75° Aniversario” de la entidad.

Este acontecimiento no solo celebra la trayectoria de la Asociación de Bomberos Voluntarios, sino que también resalta el compromiso y la dedicación de sus miembros a lo largo de los años, consolidando su rol fundamental en la comunidad de Balcarce.