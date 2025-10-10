Capacitación y apoyo técnico del Radio Club Río Cuarto a los Bomberos

El pasado domingo, integrantes del Radio Club Río Cuarto (LU3HAT) brindaron capacitación y apoyo técnico al nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedras Blancas, en la provincia de Córdoba.

Durante la jornada, el equipo trabajó en la instalación y ajuste de antenas, la identificación de cableado y la configuración de frecuencias en equipos portátiles y móviles. Además, se dictó una capacitación técnica sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de comunicación.

La actividad fue coordinada junto al jefe del cuartel, Marcelo Adán Gerasimchuk (LU1HLG), y su hija Ana Belén (LU6HBA), ambos bomberos y radioaficionados formados en el club. También participó el joven radioaficionado cubano Christian Valle (CO2KR), actualmente radicado en Río Cuarto.

Al finalizar la jornada, los voluntarios compartieron un almuerzo de camaradería con los bomberos locales y realizaron pruebas de comunicación en VHF y en 40 metros desde las sierras de Comechingones. El Radio Club anunció que próximamente regresará para instalar una nueva torre donada por un socio y otorgó cuatro becas para bomberos interesados en iniciarse en la radioafición.