Los bomberos de Castellón renuevan su bomba nodriza pesada

La flota del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castellón (SPEIS) se ha reforzado con la incorporación de la nueva Bomba Nodriza Pesada, un vehículo que ya formaba parte del parque móvil pero que ha sido sometido a un completo proceso de actualización con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales del servicio.

El vehículo está destinado al transporte de agua, función fundamental en la extinción de incendios y en intervenciones que requieren una gran capacidad operativa. El camión permite trabajar con mayor comodidad en espacios de grandes dimensiones, donde la rapidez y la capacidad de respuesta resultan esenciales.

Entre las mejoras realizadas, se ha llevado a cabo una actualización integral de los sistemas de señalización, incorporando un nuevo puente de luces prioritarias de última generación, lo que aumenta la seguridad en los desplazamientos. También se ha modernizado la iluminación interior, con la instalación de tecnología LED tanto en la cabina como en los compartimentos de almacenamiento, lo que facilita el trabajo de los bomberos en situaciones de emergencia. Asimismo, se ha renovado la carrocería con nueva pintura, chapado y rotulación, adaptándola a la imagen corporativa actual del resto de vehículos del servicio.

En el apartado mecánico, el camión ha recibido una revisión completa, desde el chasis hasta los principales elementos de funcionamiento, garantizando así su fiabilidad en cualquier intervención. Una de las principales novedades es la instalación de una nueva cisterna que ofrece una capacidad aproximada de 14.000 litros de agua y 500 litros de espuma, lo que supone una mejora sustancial respecto al anterior modelo y responde a una necesidad planteada por el propio cuerpo de bomberos. Además, se ha incorporado un moderno monitor en el techo del vehículo, más ergonómico y avanzado que el anterior, que permite un uso más eficaz en situaciones de emergencia.