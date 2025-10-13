Bomberos Voluntarios de Domínico-Wilde celebraron 113 años de servicio

Este sábado 11 de octubre, los Bomberos Voluntarios de Domínico-Wilde celebraron su 113° aniversario con un emotivo acto que reunió autoridades locales, integrantes del cuerpo activo y vecinos de la comunidad. El evento se llevó a cabo en el cuartel de la institución, donde se rindió homenaje a quienes día a día arriesgan su vida para proteger a los demás.

Reconocimientos, nuevos juramentos y equipamiento

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, junto al secretario de Institucionales Ariel Lerici, encabezaron la ceremonia. Fueron recibidos por el jefe del cuerpo, Pablo Contreras, y el presidente de la institución, Roberto Cirucci. Durante el encuentro se entregaron distinciones por años de servicio y destacadas intervenciones, se tomó juramento a nuevos bomberos y se presentó un nuevo camión que se suma al equipamiento operativo del cuartel.

“Ustedes siempre serán un ejemplo de compromiso y solidaridad”, expresó Ferraresi, destacando el rol fundamental que cumplen los bomberos voluntarios en la vida de la comunidad.

Más de un siglo al servicio de Avellaneda

Con más de un siglo de historia, los Bomberos Voluntarios de Domínico-Wilde continúan siendo una institución emblemática. Su labor, sostenida por el esfuerzo y la vocación de sus integrantes, representa un pilar de seguridad, contención y entrega para los vecinos de Avellaneda.