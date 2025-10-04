Noticias Argentina

Bomberos presentaron una nueva unidad en las Fiestas Patronales

04/10/2025
Bomberos presentaron una nueva unidad en las Fiestas Patronales
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit

En el marco de las fiestas patronales, el pasado lunes 29 de septiembre, los Bomberos Voluntarios de Sacanta presentaron una nueva unidad móvil, una Ford Ranger 4×4 Límite, que será utilizada principalmente para el traslado de personal y tareas de logística. La adquisición se concretó a través de un subsidio nacional.

Con el remanente de los fondos recibidos, el cuartel anunció el comienzo de una obra clave de infraestructura, que incluirá nuevos baños y vestuarios para el cuerpo activo. Los materiales ya se encuentran acopiados y los trabajos iniciarán en los próximos días, con la expectativa de finalizarlos en un plazo de treinta días.

Estas mejoras se suman a la ampliación de instalaciones iniciada a principios de año, que incorporó un nuevo galpón para los vehículos y que ahora continúa con la proyección de los nuevos espacios. El objetivo es inaugurar todas las obras antes de fin de año, fortaleciendo así el funcionamiento y el bienestar de los bomberos locales.

Tags
FacebookXLinkedInWhatsAppReddit