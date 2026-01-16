Bomberos de Pavón incorporaron una moderna autobomba

El cuartel de los Bomberos Voluntarios de Pavón vivió una jornada histórica con la llegada de una nueva autobomba importada desde Londres, Inglaterra. La unidad fue recibida con el tradicional “baño” de agua realizado con mangueras de otras unidades del cuartel, a modo de bautismo, en medio de la emoción y la algarabía de bomberos, directivos y vecinos.

Se trata de un vehículo especialmente preparado para tareas de incendios y rescate urbano, que viene a cubrir una necesidad operativa largamente planteada por la institución.

Características de la nueva unidad

La flamante autobomba es un Mercedes-Benz Atego 1325, fabricado en el año 2007 en el Reino Unido, de color rojo y con motor diésel. Presenta un kilometraje de 101.000 kilómetros, reflejo de su bajo nivel de uso y de su muy buen estado general. Cabe destacar que las otras dos autobombas con las que cuenta el cuartel son de la década de 1980, aunque se encuentran perfectamente operativas.

Entre sus principales características técnicas se destacan: Depósito de agua: 1.400 litros; bomba contra incendios: Godiva WTA 30/10; potencia de bomba: probada al 100 % en prueba especial. Devanaderas: dos de 90 metros cada una Uso: incendios, rescate urbano y rescate vial

Desde la institución señalaron que se trata de una unidad ágil, confiable y con capacidad para transportar equipamiento esencial en una sola salida, optimizando tiempos y recursos.