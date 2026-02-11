Bomberos El Hoyo recibió una importante donación de equipos

En un contexto marcado por la emergencia ígnea que atravesó la región, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo sumó equipamiento crítico para sus operaciones de auxilio. Una importante empresa realizó una importante donación que incluyó herramientas de alta complejidad, destinadas principalmente a mejorar la capacidad de respuesta en siniestros viales y rescates técnicos.

La entrega fue realizada personalmente por miembros de la firma, una empresa especializada en la provisión de vehículos europeos y equipos de emergencia adaptados al mercado latinoamericano.

Desde la jefatura del cuartel explicaron que estos elementos resultaron fundamentales para la atención de emergencias complejas, especialmente en rescates vehiculares, donde la precisión y la rapidez de las herramientas hidráulicas son determinantes para salvar vidas.

Apoyo continuo ante la emergencia

La institución destacó que, debido a la delicada situación operativa de la región, continuaron recibiendo apoyo de diversas personas, instituciones y empresas. Los representantes de los bomberos expresaron su agradecimiento por cada aporte recibido y subrayaron que se encuentran trabajando en la puesta en valor de cada una de las colaboraciones.

Asimismo, informaron que la colecta institucional permaneció activa, con el objetivo de seguir fortaleciendo los recursos y la capacidad de respuesta ante las exigencias actuales. La comunidad fue invitada a seguir acompañando y confiando en la labor profesional del cuartel.