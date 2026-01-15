Incendios forestales en Chubut: llegó la lluvia

INFORME SNBV.- Tras más de una semana de incendios forestales en la zona de Puerto Patriada, Chubut, las lluvias finalmente llegaron y colaboran con las tareas de los bomberos voluntarios, que continúan trabajando de manera intensa. Algunas de las áreas afectadas ya se encuentran bajo control.

El director de operaciones de la Federación Chubut, Of. Ayte. Antonio Esquivel informó que el incendio en Puerto Patriada, presenta un 85% del perímetro contenido, mientras que el 15% restante se mantiene activo.

La mayoría de los sectores no registraron reactivaciones. Sin embargo, en la zona de Bahía Las Percas – La Condorera se produjo una reactivación a partir del mediodía del miércoles 14, coincidiendo con un aumento en la intensidad del viento. Este episodio estuvo acompañado por focos secundarios que superaron las fajas cortafuegos.

Cabe destacar, que son más de 140 bomberos voluntarios que trabajan en la zona en conjunto con el Plan Nacional y Provincial del Manejo del Fuego y ETAC.

Según lo informado, se esperan lluvias hasta el viernes. “Es fundamental para ayudar a que el fuego disminuya, ya que el clima y la sequía son muy intensos. Con este panorama, el operativo continuará con los bomberos voluntarios de la zona y los cuarteles más cercanos, mientras que los más alejados serán replegados”, expresó Esquivel.

Fuente y foto: bomberosra.org.ar