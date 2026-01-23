Bomberos de Empedrado donaron una autobomba a la localidad de Tabay

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Empedrado concretó la donación de una unidad autobomba a sus pares de la localidad de Tabay, en una acción solidaria destinada a fortalecer la capacidad operativa del servicio de emergencias en esa comunidad.

La decisión fue adoptada de manera consensuada entre la comisión directiva y la jefatura del cuartel empedradeño, tras evaluar el estado del vehículo, que se encontraba fuera de servicio y contaba con un proyecto de reparación pendiente. Considerando las necesidades operativas existentes en Tabay, se resolvió ceder la unidad para que pueda ser recuperada y puesta nuevamente en funcionamiento.

Desde la institución destacaron que esta iniciativa permitirá darle una nueva utilidad al móvil, optimizando recursos y contribuyendo de manera concreta a la prevención y atención de emergencias en otra localidad de la provincia.

La entrega de la autobomba representa un claro ejemplo del espíritu que caracteriza a los bomberos voluntarios: vocación de servicio, solidaridad y un fuerte sentido de hermandad, valores que trascienden fronteras y refuerzan el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.