Bomberos de Córdoba ya combaten el fuego en Chubut

Desde las primera horas de este domingo, bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba trabajan intensamente en la Comarca Andina, epicentro de los incendios forestales que afectan gravemente a la provincia de Chubut.

La delegación cordobesa se encuentra desplegada en tres sectores estratégicos de la zona más comprometida por el fuego.

Personal del ETAC opera en inmediaciones de la Ruta Nacional 40, cerca de Epuyén; otra dotación de bomberos voluntarios, pertenecientes a la Federación y a la Agrupación Serrana, actúa sobre un frente próximo a la Ruta Provincial 70.