Uruguay enviará bomberos a Chile para colaborar en combate a incendios

Montevideo.- Uruguay enviará cerca de 40 efectivos de Bomberos, seleccionados bajo criterios sanitarios y físicos, declaró el presidente Orsi en la jornada. Partirán el jueves 22 en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, realizarán labores de ayuda y cooperación por espacio de siete días y retornarán al país el día 31 de enero.

Orsi explicó que Chile solicitó de forma concreta apoyo humano para los trabajos de combate al fuego en áreas a las que no se puede ingresar con maquinaria, sino que debe desempeñarse personal especializado en la temática ígnea.

Asimismo, indicó que el país transandino remitió una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual agradeció la pronta ayuda dispuesta para cooperar con su territorio y su pueblo.

Este martes 20, la Cancillería publicó un comunicado en el que transmitió solidaridad con el Gobierno y el pueblo chilenos, así como las condolencias a los familiares y allegados a las víctimas de los incendios.

“La Embajada del Uruguay en Chile, el Consulado General del Uruguay en Santiago de Chile y el Consulado de Distrito del Uruguay en la ciudad de Concepción se encuentran monitoreando permanentemente la situación”, se señala en el documento.