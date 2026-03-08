Bomberos de Punta Alta presentaron una nueva unidad para rescate

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta concretó la renovación de su parque automotor con la incorporación oficial de una moderna unidad de origen europeo. El acto de recepción se llevó a cabo frente a la sede del cuartel, donde los integrantes del cuerpo activo y la comisión directiva presentaron el nuevo camión de marca MAN, proveniente de los Países Bajos, el cual fue adquirido íntegramente con fondos propios de la institución gracias a una administración eficiente de sus recursos.

Este vehículo fue diseñado específicamente para intervenir en siniestros viales y rescates complejos, contando con una configuración técnica que facilita el despliegue rápido en rutas y zonas urbanas. La unidad arribó equipada con herramientas de última generación y tecnología de vanguardia, lo que permitirá a los brigadistas optimizar las maniobras de corte, estabilización y asistencia técnica en accidentes de tránsito donde la precisión y la velocidad son factores determinantes.

La llegada del nuevo móvil fue celebrada como un logro colectivo que fortalece la autonomía operativa del cuartel. Las autoridades de la asociación resaltaron que contar con equipamiento especializado para siniestros vehiculares es una prioridad estratégica, dada la ubicación geográfica y el flujo de tránsito de la región, garantizando así una cobertura más robusta y profesional para todos los vecinos.