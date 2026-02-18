Bomberos de Rawson realizó exámenes psicotécnicos a nuevos postulantes

En el marco del proceso de selección para el ingreso al Cuerpo Activo, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson llevó a cabo una jornada de evaluaciones psicotécnicas para los aspirantes. Esta instancia fue definida por la institución como un paso fundamental para garantizar una selección responsable, orientada a cumplir con las altas exigencias que demanda el servicio de emergencias.

La actividad se desarrolló el pasado sábado y estuvo coordinada por la licenciada Graciela Papaiani, quien tuvo a su cargo la ejecución de las distintas pruebas previstas para determinar la aptitud de los candidatos.

Supervisión y criterios de selección

La jornada contó con la supervisión directa del 2° Jefe del Cuerpo Activo, Jorge Muñoz, quien veló por el cumplimiento de los protocolos y criterios técnicos establecidos para esta fase del reclutamiento. Desde la entidad destacaron que este tipo de evaluaciones son pilares para construir una base sólida de voluntarios, enfocada en la responsabilidad y la eficiencia operativa.

El camino hacia la formación profesional

A través de un comunicado, la Asociación subrayó que la formación de un bombero se inicia mucho antes de la utilización del uniforme. En este sentido, señalaron que la vocación de servicio y la preparación integral son los ejes que guían el esquema de trabajo de la institución.

“Seguimos trabajando para construir un cuerpo activo cada vez más profesional y preparado al servicio de nuestra comunidad”, expresaron desde la entidad, ratificando el compromiso con la seguridad de los vecinos de Rawson.

Con esta etapa cumplida, el proceso de ingreso continuó según el cronograma previsto, asegurando que los futuros aspirantes reúnan las condiciones necesarias para afrontar situaciones críticas en el futuro.