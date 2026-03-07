Villa Nueva celebró el 25° aniversario de sus Bomberos Voluntarios

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva conmemoró sus 25 años de trayectoria con un emotivo acto central realizado en la Plaza Capitán de los Andes, en el marco de las actividades programadas por el Bicentenario de la ciudad. La ceremonia contó con una importante presencia de autoridades municipales, representantes de diversas instituciones, fuerzas de seguridad y numerosos vecinos que se acercaron para rendir homenaje a la labor solidaria de la entidad.

Durante el encuentro, el intendente Ignacio Tagni participó de los festejos y destacó la vocación de servicio y el compromiso inquebrantable de los integrantes del cuartel. El mandatario subrayó el rol fundamental que la institución desempeña en la protección y asistencia a la comunidad, reafirmando el apoyo constante del municipio hacia quienes dedican su vida a la prevención y el socorro ante emergencias.

En el marco del reconocimiento, el gobierno local hizo entrega de una plaqueta conmemorativa para celebrar el primer cuarto de siglo de vida de la asociación. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación oficial de una nueva unidad que se incorporó a la flota de vehículos, una adquisición estratégica que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta operativa ante cualquier contingencia que surja en la ciudad.

El acto concluyó con una bendición especial para el nuevo móvil, realizada por el Padre Maxi, en un momento cargado de emoción y gratitud. Esta celebración no solo sirvió para conmemorar los logros alcanzados desde la fundación del cuartel, sino también para renovar el compromiso colectivo de continuar velando por la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Villa Nueva, tal como lo han hecho los voluntarios durante más de dos décadas.