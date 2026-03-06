Bomberos Voluntarios de Tío Pujio presentaron su nueva ambulancia

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Tío Pujio concretó un avance estratégico en su capacidad de asistencia sanitaria con la presentación oficial del Móvil 18. Esta nueva ambulancia de alta complejidad se integró de manera inmediata a la flota operativa del cuartel, representando una de las inversiones más significativas de la institución en el último período para optimizar la respuesta ante emergencias médicas y traslados críticos en la región.

La adquisición de la unidad demandó un desembolso inicial de 58 millones de pesos, a los que se sumaron otros 27 millones destinados exclusivamente a las tareas de carrozado y al equipamiento médico interno. Con un costo total que alcanzó los 85 millones de pesos, el vehículo fue dotado con tecnología de vanguardia para garantizar el soporte vital de los pacientes, asegurando que el cuerpo activo cuente con una herramienta profesional y segura para desempeñar su labor de auxilio.

Desde la jefatura del cuartel destacaron que la puesta en funcionamiento del Móvil 18 constituyó un logro institucional de gran relevancia, reflejando el crecimiento sostenido de una organización volcada al cuidado de su comunidad. Las autoridades de Bomberos expresaron su profundo agradecimiento a todos los sectores que apoyaron y colaboraron en el proceso de compra, subrayando que este recurso será determinante para reducir los tiempos de intervención en situaciones donde la celeridad resulta vital.

El acto de presentación reafirmó el compromiso de los voluntarios de Tío Pujio con la profesionalización de sus servicios. Con esta nueva incorporación, el parque automotor de la entidad no solo se modernizó, sino que también fortaleció su autonomía logística, consolidando al cuartel como una referencia fundamental en la red de emergencias del departamento General San Martín.